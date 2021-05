„Allahu Akbar“ Gelsenkirchen: Demonstration gegen Israel

Anlässlich des Nahost-Konflikts zwischen Israel und Palästinensern haben sich in Gelsenkirchen am Mittwochabend, 12. Mai, etwa 180 Menschen zu einer spontanen Demonstration versammelt. Fahnenschwenkend und „Kindermörder Israel“ und „Allahu Akbar“ rufend zog der Protestzug gegen 17.40 Uhr über den Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge. Die Polizei stoppte den Zug daraufhin an der Gildenstraße /Ecke Kirchstraße.

