Alice Weidel und Tino Chrupalla zur Reichsbürger-Razzia! Alice Weidel: Bei dem was gestern aus der Anhörung herauskam, ist das alles so dürftig, wenn sich das in den nächsten Tagen nicht ändern sollte, werden wir einen Untersuchungsausschuss fordern, auch hinsichtlich des Amtsmissbrauchs.

