Alice Weidel rechnet mit der verheerenden Politik der Ampel-Koalition ab!

Alice Weidel: „Die Krise, in der unser Land steckt, ist kein schicksalhaftes Verhängnis. Sie ist politisch gemacht. Inflation, Energieknappheit, explodierende Energiepreise, gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel und überlastete Sozialkassen sind die Folge politischer Fehlsteuerungen. Die Deutschen zahlen mit die höchsten Steuern und Abgaben der westlichen Welt. Sie bekommen dafür miserable Renten und ein zunehmend funktionsunfähiges Staatswesen. Einen Staat, der immer weniger in der Lage ist, seine Kernaufgaben wahrzunehmen. So darf es nicht weitergehen!“

