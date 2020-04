Alice Weidel: Merkel verhindert Debatte um Rückkehr zur Normalität

Ganz Deutschland fragt sich: Wann ist wieder die Rückkehr zur Normalität möglich? Angesichts der strengen Maßnahmen, die das öffentliche Leben nahezu lähmen, haben die Bürger ein Recht darauf zu erfahren, wie es weitergeht. Doch Merkel verweigert sich der Debatte, spricht sogar von ‚Öffnungsdiskussionsorgien‘. Rhetorik einer sich selbst als alternativlos geltenden Kanzlerin, die sich offenbar weder in die von Dauerkontaktsperre ermüdeten Menschen noch in die von Rezession und Pleite bedrohten Unternehmen einzufühlen vermag.

Stattdessen glaubt sie, ihr Gängeln von oben herab auf unbestimmte Zeit weiterspielen zu können. Dabei ist akute Hilfe zur Rückkehr in den Alltag jeden Tag notwendiger und dringender denn je. Die AfD-Fraktion hat deshalb ein umfangreiches Positionspapier zur Lockerung der Maßnahmen beschlossen. Durch ihr anfangs zögerliches Vorgehen und die völlige Unterschätzung des Virus hat die Bundesregierung die späteren harten Einschnitte in Grundrechte und Wirtschaftsleben zu verantworten. Nun gilt es umzusteuern. Der Schutz der Bevölkerung muss dabei an erster Stelle stehen!

Zum Corona-Papier der AfD-Fraktion:

https://www.afdbundestag.de/positionspapier-corona-krise