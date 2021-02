Alice Weidel: Merkel demonstriert die Arroganz der Macht!

Alice Weidel antwortet auf Angela Merkels Regierungserklärung zur Corona-Lockdown-Politik: „Die Bürger haben dieses Hin und Her, diese Hinhalte-Politik satt. Sie wollen nicht länger für Politikversagen in Geiselhaft genommen werden. Frau Merkel, was Sie gestern abend in Ihrem Corona-Küchenkabinett ausgekocht haben und heute hier in diesem Haus servieren, ist das Eingeständnis, dass Sie mit Ihrem Latein am Ende sind.“

