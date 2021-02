Alice Weidel: Keine Bevorzugung von Geimpften!

Deutschland ist auf dem besten Weg in eine neue Zweiklassengesellschaft. Der Zutritt zu Konzertveranstaltungen nur für Geimpfte könnte der Startpunkt für viele weitere Branchen sein, die oftmals so verzweifelt sind, dass sie jeder Forderung nachgeben, in der Hoffnung, das Ende des Lockdowns so etwas früher herbeiführen zu können. Sowohl die Unterhaltungsbranche als auch die Gastronomie sind wirtschaftlich inzwischen am Ende und sehen kein Licht mehr am Ende des Tunnels.

Die Bundesregierung hat nun zweierlei klarzustellen: Es darf keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften geben. Damit wäre sie auch auf Linie mit dem Deutschen Ethikrat. Wer sich gegen eine Impfung entscheidet, darf dadurch keine Nachteile erleiden. Der Eigenverantwortung der Bürger muss höchster Stellenwert eingeräumt werden. Der Vorstoss des Konzertveranstalters ist vollumfänglich abzulehnen. Aber er zeigt, in welche Misere die Bundesregierung unser Land gesteuert hat.

