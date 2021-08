Alice Weidel: Die Regierung hat aus Deutschland einen Hippie-Staat gemacht!

Ein Land, in dem geltendes Recht von den Regierungen im Bund und in den Ländern gebrochen wird, ein Land, in dem die innere Sicherheit schwindet. Gerade das Beispiel Berlin zeigt die fatalen Auswirkungen einer linken Politik, die sich auch auf Bundesebene mehr und mehr Bahn bricht. Auf der einen Seite wird offener Drogenhandel in Parks und Bahnhöfen geduldet und auf der anderen Seite wird die Polizei eingesetzt, um massiv gegen friedliche Demonstranten vorzugehen.

