Alice Weidel: Auch die CDU will Preise für Kraftstoff extrem erhöhen!

Es sind die Grünen, die im Normalfall für unbezahlbare Politik stehen, doch jetzt holt ihr mutmaßlicher Koalitionspartner auf. Unionsfraktionschef Brinkhaus rutschte im ARD-Morgenmagazin heraus, was die Bundesbürger in der kommenden Legislatur erwartet: „Benzin wird teurer, jetzt ein bisschen, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts wird es richtig teurer“. Gleichzeiitig bekennt er, dass man schon im Herbst 2019 umfangreiche Teuerungen auf den Weg gebracht habe, nicht nur beim Benzin, sondern auch bei Diesel und Heizöl. Großzügig räumt er eine Gnadenfrist ein. Nicht sofort müsse der bisherige PKW verkauft werden, aber im Verlauf von 2022 empfiehlt es sich, auf spritsparendere Modelle umzusteigen.

Ein Aufschlag von mindestens 15,5 Cent beim Liter Benzin und mindestens 17,4 Cent zusätzlich beim Diesel schweben den Regierenden vor. Geplant sei, die steigenden Kosten durch Förderprogramme zu deckeln. Der Staat nimmt also hunderte Milliarden von den Bürgern durch die CO2-Steuer ein, selbige dürfen zugleich als Steuerzahler quersubventionieren, damit sie nicht frieren oder laufen müssen. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Wer also glaubt, dass die Union im Falle einer Koalition mit den Grünen mäßigend auftreten würde, der irrt sich. Beide spielen die Klimaretter um jeden Preis. Medial lässt man eben nur den Grünen den Vortritt. Einzig die AfD garantiert einen bezahlbaren Alltag auch in Zukunft – wir wollen sowohl die CO2-Steuer als auch das EEG abschaffen.

