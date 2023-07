Alarmisten warnen: Der Klimawandel soll die Menschen blind machen

Offensichtlich muss im Namen der Klimareligion alle paar Wochen eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden. Das jüngste Beispiel sind Wissenschaftler, die aufgrund einer Auswertung von statistischen Daten behaupten, der Klimawandel werde uns blind machen. Doch in ihrer ideologischen Verblendung haben sie offensichtlich einige wichtige Fakten ignoriert.

Wissenschaftler der Universität von Toronto in Kanada haben die Daten von rund 1,7 Millionen Senioren in den Vereinigten Staaten untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass mit einem Leben in den wärmeren Gebieten auch eine höhere Wahrscheinlichkeit einer schweren Sehbehinderung einhergehe. Weiterlesen auf Report24.news

