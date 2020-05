Aktuelle Korona-News – Mainstream-Wahrheiten – Von Aluhüten und Wirrköpfen

451 Grad goes Aktuelle Kamera! Erinnert ihr euch noch an eure Lieblingssendung der DDR? In Krisenzeiten wie dieser haben wir uns diesen alten Klassiker zur Vorlage genommen und berichten vom deutschen Boden aus wie die Genossen damals! Sogar inklusive Wetterbericht – so etwas hat es bei uns noch nie gegeben!

Wir berichten über die neueste Expertendebatte rund um das Grundgesetz und wie die Friedensministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Beschaffung von 45 Atombomben arbeitet. Sind das etwa auch Pandemie-Maßnahmen?Angela Merkel wird nun vor den Europäischen Gerichtshof zitiert – Deutschlands EZB-Anleihen waren nämlich nicht so sauber, wie man das von der demokratischsten aller Republiken gewohnt ist.

Und natürlich gibt es auch diese Woche einiges rund um das Coronavirus zu berichten! COVID19 hat die Medien weiterhin fest im Griff! Was ist eigentlich mit der Impfbereitschaft, von der unser gesundeste aller Minister Jens Spahn ständig spricht? Sind das etwa Fake News? Gut, dass sich die Giganten der sozialen Medien das Aufdecken solcher falschen Nachrichten nun auf die Fahne geheftet haben! Twitter löscht Falschnachrichten ganz einfach – dann kann uns ja nichts mehr verwirren!

Was dann wohl aus Putin wird? Steigen die Arbeitslosenzahlen in Russland ohne Fake News ins Unermessliche? Immerhin hat Putin doch die ganzen Trolle engagiert!Und zu guter Letzt: Bill Gates auf spirituellem Wege! Was der Kardinal Müller zur „Neuen Weltordnung“ zu sagen hat, ist nämlich nicht ohne! Schaltet also ein, wenn wir die aktuellen RKI-Fallzahlen ziehen und uns nur ein bisschen wundern, was zurzeit so in den öffentlich-rechtlichen Medien berichtet wird!