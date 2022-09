Ahrtal: Professorin gibt Flutopfern wegen „Klimasünden“ selbst Schuld am Unglück!

Zum ersten Jahrestag des sogenannten „Jahrhunderthochwassers“ im Juli 2021 in den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat AUF1 eine Sondersendung ausgestrahlt: Fast 200 Menschen starben, ganze Landstriche wurden verwüstet, es entstanden Schäden in Milliardenhöhe. Die Behörden versagten auf allen Ebenen, und die Flutopfer werden bis heute alleine gelassen. Und nun auch noch das: Eine Professorin verkündet öffentlich, dass die Betroffenen an ihrem Schicksal selbst schuld seien, weil ihr „emissionsreicher Lebenswandel“ diese Flut ja erst ausgelöst hätte! Jetzt werden die Betroffenen also auch noch bösartig verspottet.

