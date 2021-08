Afghanistan: Mehrheit der Deutschen befürchtet Flüchtlingslage wie 2015

Eine große Mehrheit der Deutschen befürchtet laut einer Umfrage, dass angesichts der Entwicklung in Afghanistan erneut sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen und eine ähnliche Situation wie 2015 entsteht. Wen wundert das? Seit 2016 hat die Willkommenskultur bei den Deutschen nachgelassen und dürfte heute einen Tiefstand erreicht haben. Die Bürger können sich noch gut an 2015 erinnern, wie Politik und Medien die Massenaufnahme positiv lancierten, aber maßlos übertrieben. Seit 2015 werden die Probleme verharmlost bzw. ganz unter den Teppich gekehrt. Die Ablehnung beruht darauf, dass viele Wirtschaftsmigranten unter dem trügerischen Deckmantel auf Asyl nach Deutschland kamen und Ansprüche stellten.

Nun könnte eine Flüchtlingswelle aus Afghanistan drohen, auf dem Weg werden sich erneut mehrheitlich junge Männer machen, im Gepäck ihr Steinzeit-Frauenbild und ihre Ablehnung westlicher Werte.

Augsburger Allgemeine:

Die Taliban haben Afghanistan zurückerobert, Tausende Menschen wollen das Land verlassen. Die Sorge in Deutschland ist groß, dass erneut viele Geflüchtete in die Bundesrepublik strömen könnten. Knapp zwei Drittel (62,9 Prozent) befürchten eine ähnliche Situation wie 2015. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. 30 Prozent sehen das anders, der Rest ist unentschieden.

Laut Umfrage sind vor allem Wählerinnen und Wähler der AfD dieser Meinung. In den politischen Lagern der Union und der FDP gaben rund drei Viertel der Befragten an, eine ähnliche Flüchtlingssituation wie vor sechs Jahren zu befürchten. Unter Grün-Wählerinnen und -Wählern sehen das lediglich 38,8 Prozent so.

Für die Frage „Inwieweit stimmen Sie zu: ‚Ich sorge mich, dass die Situation in Afghanistan zu einer Flüchtlingssituation in Deutschland wie 2015 führen könnte‘?“ wurden im Zeitraum vom 16.08. bis 17.08.2021 die Antworten von 5002 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt.

