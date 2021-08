Afghanistan – Maas: Kreis derjenigen erweitert, die man ohne Sicherheitsüberprüfung nach Deutschland holen wolle

Am Dienstagabend war Außenminister Heiko Maas im ZDF-„heute-journal“ zugeschaltet und sprach über die Lage in Afghanistan mit Moderatorin Marietta Slomka. Maas erklärte, man habe die Entscheidung getroffen, 2.500 Ortskräfte aus Afghanistan herauszuholen. Man habe nicht damit gerechnet, „dass die Taliban so schnell Kabul einnehmen“. Maas betonte: „Das ist offensichtlich eine Fehleinschätzung gewesen.“ Deswegen habe man den Kreis derjenigen erweitert, die man ohne Visa und ohne Sicherheitsprüfung nach Deutschland holen wolle.

Wie im Jahr 2015 – „ohne Sicherheitsüberprüfung“ konnten IS-und andere Kämpfer problemlos in Deutschland einreisen. Sechs Jahre später wiederholt sich der Fehler und es heißt dann erneut lapidar, es lagen keine Informationen vor.

