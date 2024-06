Afghanistan-Experte: „Wir verstecken in Deutschland auch Mörder und Vergewaltiger und alimentieren sie großzügigst“

Im Gespräch mit der NZZ verrät Marcel Luthe, Vizepräsident der deutsch-afghanischen Gesellschaft, wie gravierend die Situation ist. Nur die Ampel stünde der Rückkehr dieser Afghanen im Weg, von denen die Hälfte mutmaßlich vor Strafverfolgung flieht. Zudem würde die Asylindustrie zu gut an ihnen verdienen.

Schon der erste Satz im Interview von Marcel Luthe wirkt wie ein Schlag in die Magengrube: „Viele Afghanen, die wir hier als Flüchtlinge mit offenen Armen aufnehmen, sind Straftäter und waren das auch schon in ihrer Heimat.“ Der Grund für ihre Reise in den Westen sei tatsächlich Flucht, allerdings eben Flucht vor Strafverfolgung. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

