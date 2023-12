Afghanen entgehen durch Gewaltandrohung und Kirchenasyl Abschiebung

Weil zwei Afghanen zurückgeführt werden sollten, bezog die sechsköpfige Familie Kirchenasyl. Als die Polizei die Abschiebung durchführen wollte, drohte die Mutter mit Gewalt. Nach Stunden verschaffte sich die Polizei Zugang und fand einige Messer. Dennoch ist das Verfahren ausgesetzt worden.

In Schwerin eskalierte am Mittwochmorgen eine geplante Abschiebung: Die Polizei wollte zwei afghanische Männer im Alter von 18 und 22 Jahren zur Rücküberstellung an Spanien – über welches sie nach Europa kamen – festnehmen. Um das zu verhindern, drohte allerdings die 47-jährige Mutter, sich und ihren Kindern Gewalt anzutun. Weiterlesen auf Apollo News.net

