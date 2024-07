‚AfD-Wähler sind dumm‘: Grüner Physiker entsetzt mit plumper Hetze

Der linksliberale Bildungsbürger hält sich für etwas Besseres – und wer an den Heilsversprechen seiner Ideologie zweifelt, kann nur dumm wie ein halber Meter Feldweg sein. Wenn ihre Akademiker-Blase dann in gleichgeschalteter Systemhörigkeit entsprechende Parteien und die niedrige Arbeiterschaft oppositionelle Parteien wählen, fühlen sie sich bestärkt, dass das Gegenüber vor allem an „Bildungsferne“ leidet. Doch ein Physiker aus Bayern erfährt nun einiges Echo, nachdem er diese Denkweise allzu offen in den Äther blies. Weiterlesen auf Der Status.at

