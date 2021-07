Mit Martin Hebner hat die AfD-Fraktion einen hochgeschätzten und engagierten Kollegen verloren. Ihm lagen die bürgerlichen Freiheiten, die Erhaltung unseres Rechtsstaates und die Migrationspolitik besonders am Herzen. Wir werden Martin Hebner in bester Erinnerung behalten und unsere Arbeit in seinem Sinne fortsetzen.

