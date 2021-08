AfD: Fünf Millionen afghanische Flüchtlinge kann Deutschland nicht aufnehmen

Bis zu fünf Millionen weitere afghanische Flüchtlinge erwartet Bundesinnenminister Horst Seehofer nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban. Die ersten sind bereits in Sachsen gelandet, berichten mehrere Medien.

Sebastian Wippel, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, erklärt dazu in einer Presseaussendung: „Auf keinen Fall darf sich die unkontrollierte Masseneinwanderung von 2015 wiederholen. Die Regierung muss finanzielle Unterstützung leisten, damit die Afghanen in ihren muslimischen Nachbarländern eine neue Heimat finden. Im kulturfremden Deutschland haben es die oftmals bildungsfernen Afghanen schwer sich zu integrieren und selbst zu ernähren.“

Zudem habe sich gezeigt, dass die letzte Einwanderungswelle von vielen „Glücksrittern“ genutzt worden sei, „um sich in Deutschland kriminell bereichern zu wollen“. So seien von den aktuell 1.185 Asyl-Intensivstraftätern in Sachsen überproportional viele aus Afghanistan (AfD-Anfrage 7/7067).

„Ein weiterer Kriminalitätsanstieg im Freistaat muss verhindert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt können dann aus den Lagern in den Nachbarländern Ortskräfte identifiziert und zuverlässige unter ihnen ausgesucht werden, die die Bundeswehr in Afghanistan unterstützt haben. Diese nunmehr politisch Verfolgten dürften die Bedingungen für Asyl in Deutschland, im Gegensatz zu vielen bisher nicht abgeschobenen Straftätern, erfüllen“, betont Wippel. Quelle: Epoch Times/Kurznachricht um 10:26 Uhr

Im Kommentarbereich unterhalb der Kurznachrichten von Epoch Times erscheint ein Kommentar, dessen Sachverhalt nicht verifiziert werden kann, aber vorstellbar wäre:

Brandenburg u. Sachsen empfangen tausende Afghanen.

„….und die übelsten Gestalten steigen da aus den Maschinen“, schreiben User in den sozialen Netzwerken. Offensichtlich lügt die Regierung Merkel. Fast im Stundentakt landen US- Militärmaschinen zur Entladung auch auf Militärflugplätzen der Bundeswehr. Was wird hier in DE klammheimlich vorbereitet, das fragen sich immer mehr Ostdeutsche. Läuft hier im großen Stile eine sehr schnelle Umvolkung, hat Merkel bewusst gelogen ??? Fakt ist, außer Kanada (nur 3.000 Afghanen aus der Mittelschicht u. Mitarbeiter der alliierten Streitkräfte sind zugelassen) verwehren nahezu alle anderen Staaten des NATO-Bündnisses u. der EU Einreisen aus Afghanistan. Man höre, selbst die USA sperren sich gegen Aufnahmen aus Afghanistan, die fliegen alles auf deutsche Flughäfen. Pakistan u. a. Anrainer verstärken ihre Grenzregime, wehren sogenannte Ortskräfte (u. a. versprengte Einheiten der geschlagenen Merkel-Armee) u. auch Taliban ab.

