AfD-Doku: Teuro Total – Deutschland am Limit!

Die stärkste Inflation der letzten 30 Jahre zieht durch unser Land. Zugleich steuern wir sehenden Auges in eine Energiekrise. Der Krieg in der Ukraine verstärkt bereits bestehende Fehlentwicklungen: Die fatale Geldpolitik der EZB, die politisch gewollte „grüne Inflation“ oder die überzogene Lockdown-Politik, selbstzerstörerische Sanktionen kommen hinzu. Gegen all diese Fehlentwicklungen und für die Freiheit der Bürger setzt sich die AfD jeweils seit Beginn vehement ein. Konkrete Maßnahmen wie die unverzügliche Inbetriebnahme von North Stream 2 sind das Gebot der Stunde.

Unsere Doku: „Teuro total – Deutschland am Limit“ wurde bereits im Juni, vor dem Strompreissprung auf mehr als 70 Ct/kWh (Future-Markt-Preis am 22.08.2022) gedreht. Peter Boehringer, René Springer und Kay Gottschalk zeigen die Schicksale von Bürgern und lassen diese ihre eigene Sicht und Situation schildern.

