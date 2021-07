AfD: Die erreichen viele, wir erreichen Dich!

Wir möchten uns herzlich für eure Unterstützung in den letzten 4 Jahren bedanken. Mit dem Einzug der AfD-Fraktion in den Deutschen Bundestag wurde der Alternativlosigkeit zum linksgrünen Mainstream ein Ende gesetzt. Mit Mut zur Wahrheit, mit klarer Kante und Leidenschaft für Deutschland sind echte Debatten in den Bundestag zurückgekehrt. Eure Likes, Teilungen und Kommentare helfen dabei, die Arbeit unserer Fraktion möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Vielen Dank dafür!

