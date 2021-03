Ärzte wehren sich – Dr. Walter Weber

Licht am Ende des Tunnels in Sicht? Wir sind wieder da, auf Youtube! Wie das geklappt hat, nach der Zensur und Abschaltung im vergangenen November – alle Infos in dieser Sendung. Außerdem: Braucht jeder Arzt inzwischen einen Anwalt an seiner Seite, wenn er sich hinter seine Patienten stellt und für sie das Beste möchte? Darüber spricht Medizinjournalistin Dr. med. Sabine Helmbold mit dem Gründungsmitglied der Ärzte für Aufklärung, Dr. med. Walter Weber.

