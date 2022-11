Ärzte schlagen Legionellen-Alarm: Bloß nicht an der Wassertemperatur sparen!

Einfach kälter duschen, um Gaskosten zu sparen – das kann lebensgefährlich werden. Mediziner erklären: Wird zu wenig heißes Wasser verbraucht, steigt das Risiko einer Legionellen-Infektion. Die Bakterien können schwerwiegende Lungenentzündungen auslösen, an denen bis zu 10 Prozent der Patienten sterben.

Es begann mit einem alltäglichen Szenario: Ende September fällt bei Familie G. aus Heilbronn der Gas-Durchlauferhitzer aus. Infolgedessen ist das Wasser kälter als üblich. Doch nur eine Woche später ändert sich die Situation: Herr G. bekommt hohes Fieber und fühlt sich in kurzer Zeit immer schlechter. Frau G. bringt ihren Mann zum Hausarzt, der das Ehepaar sofort ins Krankenhaus schickt. Dort die Diagnose: Herr G. leidet an der Legionärskrankheit, einer schweren Lungenentzündung, die durch Bakterien, sogenannte Legionellen, ausgelöst wird. Nach wenigen Tagen verstirbt der 63-Jährige infolge der Infektion an multiplem Organversagen. Kurz danach stellt das Gesundheitsamt im Duschschlauch von Familie G. einen Legionellen-Befall fest.

