Ägypten: Europa soll eine Million Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen

Bereitstehende humanitäre Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen können gegenwärtig nur über die ägyptische Grenze gebracht werden. Beobachter gehen davon aus, dass Ägypten auch angesichts seiner angeschlagenen Wirtschaft Sorge hat, zahlreiche palästinensische Flüchtlinge könnten bei einer Grenzöffnung ins Land kommen. Außerdem befürchtet Kairo, unter den Flüchtlingen könnten sich auch Hamas-Terroristen mischen.

Die ägyptische Regierung sieht laut einem Bericht der Financial Times jetzt Europa in der Verantwortung. Die EU sollte die rund eine Million Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen, wenn ihnen „die Menschenrechte so sehr am Herzen liegen“, sagte ein hochrangiger ägyptischer Beamter dem Blatt zufolge zu einem europäischen Amtskollegen. Mehr auf Merkur.de

