Achtung, Reichelt!: Woher kommt diese Kultur der stumpfen Gewalt?

Achtung, Reichelt! Die Fragen der Woche mit Eva Vlaardingerbroek! In dieser Woche: Ein sehr bedrückendes Gewalt-Video aus Evas Heimatstadt Amsterdam. Ein ganzer Mob prügelt auf einen einzelnen Mann an einem Bahnhof ein. „Das ist kein Einzelfall, das ist ein Trend, das ist eine neue Gewalt-Kultur“, sagt Eva. Und zieht eine direkte Linie zur Migrationspolitik in den Niederlanden. „Diese Menschen haben keinen Respekt vor dem Gastland“, meint Eva. Außerdem in der Sendung: Evas Meinung über den Migrationsgipfel von Olaf Scholz im Kanzleramt. „Ihr braucht keinen Arbeitskreis, ihr braucht eine Führung“, so Evas nüchterner Kommentar.

