Achtung, Reichelt! „Wir fallen zurück in die Barbarei“

Achtung, Reichelt! Die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“ Hauptgesprächsstoff in dieser Folge: Das schreckliche Video vom Bahnsteig in Rastatt (Baden-Württemberg), auf dem zwei Mädchen ein wehrloses Mädchen brutal verprügeln – und umstehende Zeugen johlen und mit dem Smartphone filmen, anstatt zu helfen. „Die Gesellschaft wird barbarischer“, sagt die Fürstin. Eine Erklärung für sie: Zu viele Kinder waren während Corona zu Hause eingesperrt, haben dort auch häusliche Gewalt erlebt. Den Effekt sehen wir in diesen Szenen …

01:22 Brutaler Angriff auf 14-Jährige in Rastatt, Baden-Württemberg

04:22 „Die Gesellschaft wird immer barbarischer“

05:17 Was ist bloß mit der Jugend los?

07:19 Niemand will die Gewalt aufarbeiten

12:03 „Die Grenzen hätte man schützen können“

14:10 Bunga Bunga in Davos

17:07 „Idee von Europa ist gescheitert“

18:15 „Gleichmacherei funktioniert nicht!“

