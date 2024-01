Achtung, Reichelt!: Was die Politik angerichtet hat, ist lebensgefährlich

Ann-Marie wäre diese Woche 18 Jahre alt geworden. Stattdessen wurden sie und ihr Freund Danny auf dem Weg nach Hause kaltblütig erstochen. Der Täter, Ibrahim A. (33), ein staatenloser Palästinenser, befindet sich noch immer in Polizeigewahrsam, und der Fall wird juristisch aufgearbeitet, während die Familie nun ohne Ann-Marie ihren Geburtstag feiern muss. Diese Woche hat auch die Handball-WM 24 begonnen, und fast alle sind willkommen. Nur Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Bundesministerin des Innern Faeser nicht. Stattdessen bewirkt ihr Erscheinen Wellen an Pfiffen und Buhrufen. Über diese Themen unterhalten sich Gloria von Thurn und Taxis und Julian Reichelt in unserer Folge von Achtung, Reichelt!

