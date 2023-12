Achtung, Reichelt!: Warum Faktenfinder die neue Zensur sind

Achtung, Reichelt! In unserem Grundgesetz heißt es in Artikel 5 zur Meinungsfreiheit: “Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.” Und dann: “Eine Zensur findet nicht statt”. Obwohl die Zensur in unserem Land offiziell abgeschafft ist, wird immer mehr zensiert. Die neue Zensur heißt: Faktencheck. Der „Faktencheck“ ist zur gefährlichsten Waffe der Mächtigen geworden, um ihre Politik vor unliebsamer Kritik zu schützen. Unerwünschte Meinungen werden zu „Fake News“ erklärt. Menschen, die solche „Fake News“ verbreiten, werden zu Demokratiefeinden erklärt. Wie diese Medien vorgehen und welche wirklichen „Fake News“ sie schon verbreitet haben, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

