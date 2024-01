Achtung, Reichelt!: Warum die AfD 2024 so stark wird

Achtung, Reichelt! Unser Land ist ein anderes als das, in dem wir alle miteinander aufgewachsen sind. Unser Land hat sich in den letzten ZEHN Jahren dramatischer verändert als in den SECHZIG Jahren davor. Das Deutschland, das wir alle noch gut erinnern, existiert im so genannten „öffentlichen Raum“ nicht mehr, wie ein aktuelles Beispiel aus einer Berliner Klinik zeigt. Bärtige Männer prügeln einen Arzt zu Boden, weil man sich nicht schnell genug behandelt fühlte. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland WILL nicht mehr von links-grünen Ideologen regiert werden, die diese Probleme bewusst vertuschen. Was die sogenannte „Brandmauer“ damit zu tun hat, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“.

