Achtung, Reichelt!: Sie sollen nicht das Wort „Remigration“ sagen!

Achtung, Reichelt! Ein Land besteht vor allem aus den Menschen, die dort leben. Und inzwischen aus der Trauer um die Menschen, die noch leben könnten, wenn unsere Regierung abschieben würde, wer illegal hier lebt. Unser Land ist inzwischen voller Menschen, die kein Recht haben, hier zu sein. Und die Liste der Ermordeten, die diesen Leuten zum Opfer fielen, ist inzwischen endlos. Massenvergewaltigung, Messermord und Machete sind zu Routineworten in den Medien geworden. Viele Menschen stellen sich eine vollkommen berechtigte und legitime Frage: Wie werden wir all die Leute wieder los, die sich illegal im Land befinden? Diese Frage führt zu einem Wort, das Sie jetzt immer häufiger hören. Das Wort heißt “Remigration”. Warum die neue autoritäre Linke, die links-grüne politisch-mediale Elite in Berlin dieses Wort hasst und fürchtet, erfahren Sie hier in der Folge von „Achtung, Reichelt!“

