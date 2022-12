Achtung, Reichelt! Sex, Katar & Bademäntel – Gloria von Thurn und Taxis

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“ Hauptgesprächsstoff in dieser Folge: Der Binden-Zoff in der deutschen Nationalmannschaft! Glorias Rat: „Die Jungs hätten nackt spielen sollen, das wäre mal ein wirklicher Skandal gewesen.“ Was am Bademantel-Spruch von ZDF-Experte Sandro Wagner rassistisch gewesen sein soll, versteht sie nicht. Außerdem wichtig in dieser Woche: Die Gedanken der Fürstin zur Migrations-Debatte („Es kommen keine Fachkräfte!“) und ihre Einschätzung auf die Frage, wer jetzt in Katar gelogen hat: Robert Habeck oder der Energie-Scheich?

