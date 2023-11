Achtung, Reichelt!: Schwachmaten regieren Deutschland!

In dieser Episode von Achtung, Reichelt! sprechen wir über Schwachmatismus! Und der bringt ein Problem: Schwache Leute in der Regierung machen unser Land schwach. Ideologien belohnen nicht Leistung, sondern Gehorsam. Wer die Glaubensbekenntisse am geschmeidigsten nachplappern kann, wer die Parolen am schärfsten in die Mikrofone schnarrt, wer schweigt, wenn man eigentlich widersprechen sollte, wer andere Meinungen am niederträchtigsten verleumdet und den Fakten am stursten widerspricht, wer sich voll und ganz dem Kult hingibt und dann auch noch im richtigen Moment das richtige Geschlecht, die richtigen Pronomen oder die richtige Hautfarbe hat, steigt auf und erhält als Belohnung Macht über Menschen. Eine Ideologie erkennt man daran, dass sie Gefühle zu Fakten erhebt.

Die Grüne Partei ist an die Macht gelangt nicht durch Argumente, sondern indem sie Menschen jahrelang mit apokalyptischen Szenarien Angst eingejagt hat. Wir zeigen es Ihnen mit Beispielen von Habeck, Baerbock, Paus und Co!

