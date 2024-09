Achtung, Reichelt!: Scholz und die Grünen – Regierung der Selbstzerstörung

An einem strahlend blauen und glasklaren Morgen vor 23 Jahren zeigte der Islamismus der ganzen Welt, dass diese mörderische Ideologie bei ihrem eigenen Leben geschworen hat, das ultimative Grauen über uns zu bringen. Islamistische Terroristen steuerten gekaperte Passagiermaschinen in die Türme des World Trade Center und ins Pentagon. 23 Jahre nach dem 11. September, nach diesem Tag des brutalen Erwachens in der neuen Welt des Islamismus, stelle ich mir deswegen eine einzige, ganz einfache Frage: Wie ist es bloß möglich, wie konnte es geschehen, dass wir auch 23 Jahre später noch jeden Tag, jeden einzelnen Tag, ja, jede Stunde junge Männer aus islamistischen Staaten OHNE PASS in unser Land lassen? Alles zu dieser essentiellen Frage, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

