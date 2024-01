Achtung, Reichelt!: Scholz lässt Antifa gegen seine Gegner marschieren

In den letzten Tagen hören Sie überall, wirklich überall in identischen Worten, dass sich nun „die schweigende Mehrheit” erhebt und „gegen rechts” „Gesicht und Haltung” zeigt, „laut” ist “gegen Hass und Hetze” Wenn die letzten Jahre uns eines gelehrt haben, dann dies: Wenn nahezu alle Journalisten, die Regierung und sogar weite Teile der Opposition das Gleiche behaupten, dann stellt sich vor allem eine Frage: Was passiert hier gerade WIRKLICH? Unsere Antwort auf genau diese Frage und was sich sonst hinter den aktuellen Demonstrationen verbirgt, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“.

