Achtung, Reichelt!: Propaganda Pur! ZDF verkündet grünen „Sieg auf ganzer Linie“

Die Wahlbeteiligung ist so HOCH wie noch nie in Brandenburg, was großartig für unsere Demokratie ist, und das Ergebnis der Grünen dadurch um sechzig Prozent eingebrochen, Direktmandat in Potsdam weg, Grüne raus aus dem Brandenburger Landtag! Sie, die großartigen Zuschauer von “Achtung, Reichelt!”, haben einen Unterschied in diesem Land gemacht. Sie haben dazu beigetragen, die grüne Partei friedlich an der Wahlurne zu stürzen! Für die Anti-Atom-Partei ist es der Super-GAU in Brandenburg, für unser Land ist es eine Erlösung. Bei vier aufeinander folgenden Wahlen ist die Grüne Partei komplett kollabiert. Alles zu den großartigen Wahlen in Brandenburg vom 22.09.2024 erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

