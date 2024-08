Achtung, Reichelt!: „Pervers!“ Thilo Sarrazin über das Staatsversagen von Solingen

Es gibt nur wenige Sätze, die unsympathischer und rechthaberischer sind als: Ich hab’s Euch doch gesagt. DESWEGEN, weil wir hier bei „Achtung, Reichelt“ gute Gastgeber sind, sagen wir diesen Satz für Thilo Sarrazin, damit er ihn nicht selbst sagen muss: Er hat es Euch doch gleich gesagt. In seinem Bestseller „Deutschland schafft sich ab“ prophezeite er es schon 2010. Thilo Sarrazin sagte vorher, dass das Land, das unser Zuhause war, schon bald nicht mehr existieren würde. Er stellte die Frage, was aus unserem Land werden würde, wenn immer mehr Menschen kommen, die mit unserer Kultur, unseren Werten nicht nur nichts anfangen können, sondern deren Kultur der Stärke uns unterwerfen will. Einige seiner Antworten möchten wir nun mit ihnen teilen, in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

