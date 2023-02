Achtung, Reichelt! No-Go-Zone Neukölln

Achtung, Reichelt! An Silvester wurde die High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln zum Sinnbild gescheiterter Integration: Hier eskalierte die Gewalt, ein Reisebus brannte aus und Jugendliche lieferten sich ein Katz-Und-Maus-Spiel mit der Polizei.

Seitdem redet ganz Deutschland über Integration und wir wollen wissen: Was genau läuft in den Blocks von Neukölln schief? Über drei Wochen recherchiert unser Reporter Jan Karon vor Ort, spricht mit Anwohnern, trifft Politiker und sieht Wahlkampfveranstaltungen, bei denen es darum geht, wer die Deutungshoheit über die Silvesterkrawalle gewinnt. Brisante Dokumente von der Polizei enthüllen, wie Integration schon in der Schule scheitert und sich eine abgeschottete Parallelwelt mitsamt eigener Justiz und einem Recht des Stärkeren etabliert hat, die den alteingesessenen Berlinern Angst macht.

Eine Dokumentation aus Neukölln – dem Ort, an dem der Rechtsstaat endet.

