Achtung, Reichelt!: Medikamente-Mangel bei Kindern!

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“ Hauptthema in dieser Woche: Leere Regale in den Apotheken! Warum eigentlich? Und warum ist das so gefährlich? Julian und die Fürstin diskutieren die Lage und ein erhellendes Interview aus dem Deutschlandfunk mit einem Kinderarzt, der den Ernst der Situation auf den Punkt bringt. Das Urteil: Zustände wie in der Dritten Welt …

Außerdem wichtig: Show-Time in London! Charles III wird gekrönt. Oder wie Gloria mit Blick auf die deutschen Wurzeln seiner königlichen Hoheit meint: „King Charles ist Deutscher, wir sollten ihn König Karl nennen!“

