Achtung, Reichelt! Habecks irre Einladung: „Wir können alle gebrauchen!“

Achtung, Reichelt!: Wir stehen in Deutschland vor einem historischen Scheitern der Migrationspolitik. Wenn Sie in jeder beliebigen Kneipe in diesem Land das Wort “Fachkräfte” sagen, fangen die Leute an zu lachen. Wenn sie “Fachkräfte” auf sozialen Medien eintippen, sehen Sie nahezu ausschließlich Videos von Messergewalt, Vandalismus, Belästigung, Randale und Körperverletzung. Kein Mensch im Land glaubt noch die Geschichte von den “Fachkräften”. Mitverantwortlich ist der größenwahnsinnige Robert Habeck. „Achtung, Reichelt!“ deckt auf, welche genialen „Investments“ uns der Wirtschaftsminister verkaufen will.

