Achtung, Reichelt!: Habeck von Unternehmern ausgebuht, Scholz am Ende

Olaf Scholz ist nicht nur der unfähigste und sozial inkompetenteste Bundeskanzler der deutschen Geschichte, sondern, und das ist für einen Politiker viel schlimmer, auch der machtloseste. Monate lang ließ Olaf Scholz “gegen Rechts” marschieren. Höchstpersönlich rief er das ganze Volk auf die Straße. Und nun ist die SPD nach den Europawahlen 24 in keinem Landkreis mehr vertreten. Auch der Grüne Wirtschaftsminister, Robert Habeck wird zum Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates nur noch mit Buh Rufen rufen. Warum Olaf Scholz und Robert Habeck für niemanden mehr eine Option in der heutigen Politik darstellen, erfahren Sie in dieser Sendung von „Achtung. Reichelt!“

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung