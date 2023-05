Achtung, Reichelt! Habeck: „Ob ich damit durchkomme, werden wir sehen“

Achtung, Reichelt! Es gibt genau zwei Politiker-Videos, die Sie in dieser Woche sehen müssen: Das erste zeigt Robert Habeck. Er erklärt uns in der der ARD, warum wir uns damit abfinden sollen, dass im Wirtschaftsministerium mit Patrick Graichen auch weiter ein Mann herrscht, der uns alle ärmer und seine Freunde und Familie reicher macht.

Habeck will Graichen halten, obwohl er zugegeben hat, seinen Trauzeugen mit einem Top-Job versorgt zu haben. Der Vizekanzler sagt dazu: „Ob ich damit durchkomme, werden wir sehen“, sagt Robert Habeck. So sprechen nicht Minister, so sprechen Spieler und Hasardeure..



Das andere Video, das Sie kennen müssen, handelt von Grünen-Chefin Ricarda Lang. Lang hat in einem Interview zugegeben, dass nicht einmal mehr ihre Mutter, die schon die Grüne Partei wählte, bevor ihre Tochter dort Karriere machte, den grünen Heiz-Irrsinn versteht. Selbst Ricarda Langs Mutter versteht nicht mehr, wer die öko-sozialistische Wärmewende bezahlen soll. Trotzdem kommt die Wärmewende.

Selbst wenn die Grünen-Chefin 80 Prozent der Bevölkerung inklusive der eigenen Mutter gegen sich hat – nichts hält diese Ideologen auf, sie dulden keinen Widerspruch, sie überrollen jeden Widerstand. Sie wollen ihre Amtszeit nicht nutzen, um uns zu dienen, sondern um uns zu unterwerfen. Sie sehen ihr Gedankengut als überlegen und die Mehrheit als Untertanen. Sie haben keine Ahnung, was sie in diesem Land anrichten, weil sie dieses Land nicht kennen.

