Achtung, Reichelt! Habeck nennt Schulden jetzt „grün-goldene Investition“

Achtung, Reichelt! Nach zwei Jahren der grünen Herrschaft in Berlin fürchten Millionen Deutsche um ihre wirtschaftliche Existenz, unzählige Menschen sorgen sich um ihre Zukunft und die Zukunft unseres Landes. So viele sind entsetzt über die Allmacht der Inkompetenz und die Rücksichtslosigkeit der Mächtigen. Und doch gibt es gerade überall glänzende Flecken der Hoffnung, weil die Macht der Grünen Partei von Tag zu Tag spürbar schwindet. Der Grünen Partei ist unser Geld ausgegangen. Was diese Leute gepredigt haben, was von vielen Medien über Jahre kritiklos verkündet wurde, führt nicht in die Zukunft, sondern in den Abgrund und nun wächst der Widerstand gegen diese Politik, die uns arm macht und uns unser Land wegnimmt. Achtung, Reichelt! deckt auf, welche Worte Robert Habeck nun erfindet, damit wir die Finanz-Tricksereien der Politik nicht erkennen.

