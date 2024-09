Wie alle strammen Sozialisten hat Robert Habeck sich von der wirtschaftlichen Realität der deutschen Bevölkerung inzwischen vollständig entkoppelt. Robert Habeck hat das Land in eine tiefe Rezession geführt. Die Wirtschaft schrumpft nicht bloß, sie flüchtet vor den Ideen von Robert Habeck. Drei Jahre in Folge haben hundert Milliarden Euro das Land verlassen. Die Industrie liegt am Boden, die Arbeitslosigkeit steigt. Kein Mensch hat in diesem Land in den letzten drei Jahren so viel wirtschaftlichen Schaden angerichtet wie Robert Habeck. So gewaltig ist dieser Schaden, dass er inzwischen sogar seine größten Verehrer das Fürchten lehrt. Wer diese sind und was nach drei Jahren Amtszeit von Robert Habeck halten, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

