Achtung, Reichelt!: Grüne unter 10 Prozent wäre das Beste fürs Land!

Wenn man es schafft, mit komplett und offenkundig verrückten Ideen so erfolgreich zu sein wie die Grüne Partei, dann – das muss man diesen Ideologen zugestehen – hat man politisch irgendetwas richtig gemacht. Dann beherrscht man die düstere Kraft der Demagogie und Verführung. Aus genau diesem Grund wollen wir heute genauer schauen, wie Grüne Sprache funktioniert. Deutsch – Grün. Grün – Deutsch. Was diese Leute sagen und was sie wirklich damit meinen. Und warum ihre wohl gewählten Worte so gefährlich sind, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung