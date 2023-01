Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“ Hauptthema in dieser Woche: Der Tod von Papst Benedikt! Verbunden mit der Frage: Wie blickte der Papst eigentlich auf die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche? Am Ende der Folge noch feinster Royal-Talk: Überlebt die Ehe von Harry und Meghan eigentlich den Dauer-Skandal-Modus?

