Achtung, Reichelt! Frauen werden für diese Trans-Politik mit ihrem Leben bezahlen!

Achtung, Reichelt! Die Fragen der Woche mit Eva Vlaardingerbroek: Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und ihr historischer Satz: „Eine Frau ist eine Person, die sich selbst als Frau identifiziert.” Evas Meinung dazu: „Es macht mich fassungslos, wenn ausgerechnet FRAUEN so reden, wenn eure Ministerin Paus so einen Quatsch sagt. Ich sage: Frauen werden für diese grüne Ideologie mit ihrem Leben bezahlen.“ Sie verweist auf Vergewaltiger in den USA, die fordern, in Frauengefängnisse gesteckt zu werden … Außerdem erklärt Eva, was hinter den Bauern-Protesten in Belgien und den Niederlanden steckt!

5 1 Bewertung Artikel Bewertung