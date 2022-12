Achtung, Reichelt! Flüchtling tötet Ece(14): Mütter warnten vor Belästigungen

Achtung, Reichelt! Es ist gerade mal vier Tage her, dass ein Flüchtling aus Eritrea die 14-jährige Ece S. auf dem Weg zur Schule mit einem Messer ermordete. Gerade mal vier Tage, und trotzdem haben unsere Regierung und die öffentlich-rechtlichen Medien diesen grauenvollen Mord bereits vergessen. Wir aber nicht.

Unser Reporter Jan Karon ist weiter vor Ort, hat mit den Menschen in Illerkirchberg gesprochen. Die bittere Anklage der Illerkirchberger lautet: Trotz der konkreten Warnung an die Politik, dass an dieser Stelle Mädchen belästigt werden, wurde nicht gehandelt: „Es ist einfach nichts passiert.“

Hätte man auf diese Menschen gehört – Ece wäre noch am leben. Nach solchen Schreckenstaten wie im Baden-Württembergischen Illerkirchberg hören wir immer wieder Worte wie „psychisch gestörter Einzeltäter“. Niemand will zugeben, wie gefährlich unser Land geworden ist. Es ist ein totales Totschweigen.

