Was für ein irres Jahr! „Achtung, Reichelt!“ sagt tschüss 2022, und zwar mit einem Rückblick der besonderen Art. Julian Reichelt kommentiert die Bilder des Jahres – spontan und improvisiert, er kennt die Foto-Auswahl nicht. Habeck in Doha? „Der Bückling von Katar!“ Die Ohrfeige von Will Smith bei der Oscar-Verleihung? Vollstes Verständnis! Die Beerdigung der Queen? Eine Zeitenwende für einen ganzen Kontinent! Die Mund-Zu-Geste der Nationalmannschaft bei der WM? „Wer denkt sich sowas bitte aus?!“

