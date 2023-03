Achtung, Reichelt! Die Tiktok-Hassprediger: So gefährlich sind die neuen Islamisten

Achtung, Reichelt: Scharia-Aufmarsch, mitten in Deutschland! 3500 Menschen, vor allem Männer, proben im Februar eine islamistische Machtdemonstration in Hamburg. Es sind bedrohliche Bilder und noch bedrohlichere Forderungen: Die Menschen wollen nicht weniger als den Gottesstaat. Sie folgen dem Ruf einer kleinen Gruppierung, die sich „Muslim Interaktiv“ nennt. Wir fragen uns: Wer sind diese Leute, wie gefährlich sind die neuen Islamisten, die so martialisch auftreten und Zwietracht säen? Wie schafft die Gruppe es, mit zeitgemäßer Bildsprache, hochwertigen Videos und einer professionellen Social-Media-Strategie ihre islamistischen Botschaften bei TikTok & Co. zu teilen?

Unser Reporter Jan Karon hat sich auf Spurensuche in Hamburg begeben, mit dem Verfassungsschutz und Islam-Experten geredet. Das Ergebnis: eine 17-minütige Dokumentation über die neuen Islamisten, die ihren Hass in Hochglanz verbreiten.

4 3 Bewertungen Artikel Bewertung