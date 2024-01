Achtung, Reichelt!: Die Leute haben Habeck & die Regierung satt!

Was für ein Beginn dieses neuen Jahres: Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, flüchtet vor einer Versammlung unzufriedener Bauern und entzieht sich seinen demokratischen Pflichten. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, möchte im Hochwasser-Gebiet Präsenz zeigen und seine Unterstützung für die Opfer der Naturkatastrophe bekunden, und sorgt für einen mehrstündigen Stillstand der Arbeiten. Schließlich möchte Ricarda Lang ebenfalls das Katastrophen-Gebiet als Kulisse für ihre politisch Werbekampagne nutzen, und rutscht ungewollt in eine weitere Peinlichkeit. Was Julian Reichert und Gloria von Thurn und Taxis dazu zu sagen haben, erfahren sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

