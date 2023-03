Achtung, Reichelt! „Die Grünen bringen uns den neuen Kommunismus“

Die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“ Hauptthema in dieser Woche: Die neuen Heizungs-Pläne von Vizekanzler Robert Habeck! Ein knallharter Ideologe, sagt die Fürstin. Aber: Wir müssten uns alle nicht wundern, so Gloria, was die Grünen jetzt tun, wo sie an der Macht sind – sie hätten es immer genau so angekündigt … „Die Grünen bringen uns den neuen Kommunismus!“

5 1 Bewertung Artikel Bewertung